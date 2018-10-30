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Месси и Суарес вместе отпраздновали победу над Реалом

29 октября 09:21 435 Читати українською
Месси и Суарес вместе отпраздновали победу над Реалом
Лионель Месси и Луис Суарес / соцсети

Форвард Барселоны Лионель Месси выпил бокал вина с главным героем матча против Реала Луисом Суаресом.

Лионель Месси и Луис Суарес вместе отпраздновали победу в Эль Классико над Реалом (5:1).

Аргентинец, который пропустил матч из-за травмы, опубликовал в своем Instagram совместное фото с уругвайцем, где они сидят с бокалами вина.

"5 голов и бокал вина с Луисом Суаресом", – подписал фотографию Месси.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Испания Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Лионель Месси Лионель Месси Луис Суарес Луис Суарес
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