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"Месси и Роналду – с другой планеты": Неймар оценил свои шансы получить "Золотой мяч"

15:00 - Читати українською
"Месси и Роналду – с другой планеты": Неймар оценил свои шансы получить "Золотой мяч"
Неймар / Твиттер ПСЖ

Звезда ПСЖ Неймар поделился мыслями относительно возможного выигрыша "Золотого мяча" и прокомментировал грядущий финал ЛЧ.

"Месси и Роналду доминировали в борьбе за "Золотой мяч" в течение последних десяти лет. Они – с другой планеты.

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Для меня было бы честью выиграть эту награду. Но все зависит от того, чего ты хочешь на поле, помогаешь ли ты побеждать клубу. Я сосредоточен на этом. Все остальное рано или поздно станет на свои места. Победа в Лиге чемпионов – особая, знаю. Но выиграть турнир с ПСЖ значит войти в историю. Именно поэтому я и пришел сюда", – цитирует слова Неймара Daily Star.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00. Отметим, что ранее французское издание France Football объявило, что не будет вручать "Золотой мяч-2020" из-за пандемии. Затем появилась информация, что награду все же могут вручить в этом сезоне.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Золотой мяч Лионель Лионель Месси Криштиану Криштиану Роналду Неймар
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