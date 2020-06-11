Месси и Роналду в топ-10 лучших спортсменов XXI века – оба далеки от вершины рейтинга

Лионель Месси и Кришитану Роналду стали единственными футболистами, которые попали в первую десятку.

Рейтинг составило авторитетное испанское издание Marca. Всего в списке 100 лучших спортсменов по итогам XXI века. В топ-10 попали только двое футболистов – аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси и португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Роналду уверенно победил Месси по размеру заработка в Instagram – суммы впечатляют

Лучшим стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр Усэйн Болт. В первую тройку также попал легендарный теннисист Роджер Федерер.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века:

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Коби Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон (автогонки)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол).

Роналду из-за коронавируса больше не первый по доходам в спорте – три футболиста в топ-5 и исторический лидер