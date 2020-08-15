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Месси и Роналду не сыграют в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 14 лет

12:45 - Читати українською
Месси и Роналду не сыграют в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 14 лет
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фотоколлаж из открытых источников

Заключительные матчи сезона в Лиге чемпионов пройдут без двух лучших игроков мира последних лет.

Барселона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромно проиграла Баварии и бесславно покинула турнир. Ранее из престижного еврокубкового соревнования вылетел Ювентус, уступив по сумме двух матчей Лиону.

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Таким образом, впервые с сезона-2005/06 в полуфинале Лиги чемпионов не сыграет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

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