Месси и Роналду не смогут побороться за премию The Best – ФИФА определила судьбу награды в условиях пандемии

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не проводить церемонию вручения наград в 2020 году из-за коронавируса.

Церемония награждения FIFA The Best, которая должна была пройти в сентябре в Милане, не состоится, сообщает Marca.

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По информации издания, ФИФА не будет определять лучшего игрока года. Им останется нападающий Барселоны Лионель Месси, который выиграл приз в 2019 году.

К слову, Frabce Football до сих пор не решил, что делать с "Золотым мячом". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также пока ничего не объявлял о церемонии награждения, которая проводится во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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