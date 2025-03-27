Давняя мечта футбольных болельщиков – увидеть в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду – может стать реальностью уже будущим летом.

Контракт Роналду с Аль-Насром завершается будущим летом, поэтому уже в конце сезона португалец может стать свободным агентом, сообщает talkSPORT.

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Многие ожидали увидеть новую главу противостояния Месси и Роналду, но все может пойти по другому сценарию – Криштиану присоединится к Интер Майами. Согласно ему, португалец подпишет временный контракт с участником Клубного чемпионата мира, затем разорвет его и подпишет новое соглашение с Аль-Насром.

Интер Майами якобы готов сделать такой шаг, хотя переговоры еще не продвинулись. Клуб Бекхэма имеет двух игроков без потолка зарплаты (Месси и Бускетс), поэтому Роналду мог бы стать третьим таким игроком в Интер Майами.

Добавим, что Месси и Роналду встречались в 36 матчах друг против друга. Преимущество имеет Лео: 16 побед против 11 у Криштиану, еще 9 встреч закончились ничьей. Последний раз они играли в выставочном матче ПСЖ против сборной всех звезд Аль-Насра и Аль-Хиляля (торжествовали ПСЖ и Месси).

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