Аргентинский нападающий Интера Майами Гонсало Игуаин не считает, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сейчас находятся в топ-3 самых сильных футболистов в мире.

"Сейчас я считаю лучшими футболистами Левандовски, Холанда и Бензема. Карим уже 12 лет находится в элите, Роберт забивал и побеждал везде, где играл, а Холанд – это будущее европейского футбола.

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Я могу назвать очень много топовых футболистов, которые навсегда будут для меня лучшими: Суарес, Левандовски, Кавани, Бензема, Вилья и Ибрагимович. Но моим кумиром останется Роналдо – Феномен. Я всегда пытался его копировать. Но лучшие сейчас – это та троица, которых я назвал. Месси? Его выступления волшебны, но он родился таким и все делает без усилий", – цитирует Игуаина Tuttosport со ссылкой на ESPN.

Немало поклонников таланта Гонсало удивились, что он в своем топе проигнорировал Месси и Криштиану Роналду. С первым Игуаин играл за национальную сборную, а со вторым защищал цвета Реала и Ювентуса.

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