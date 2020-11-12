Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, которые чаще остальных не реализовывали пенальти в XXI веке.

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Лидером по этому показателю стал нападающий Барселоны Лионель Месси, который допустил 27 промахов. Второе место занял португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который также не смог реализовать 27 пенальти, но при этом его процент промахов ниже, чем у аргентинца.

На третьем месте расположился итальянец Франческо Тотти, который за свою карьеру не смог реализовать 19 пенальти. Четвертую строчку оккупировал швед из Милана Златан Ибрагимович (16 неточных выстрелов). А замкнул "пятерку" итальянец Антонио Ди Натале – он нереализовал 15 своих попыток.

Топ-10 игроков, которые чаще всего неудачно пробивали пенальти в XXI веке, выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – 27 нереализованных пенальти.

2. Криштиану Роналду – 27.

3. Франческо Тотти – 19.

4. Златан Ибрагимович – 16.

5. Антонио Ди Натале – 15.

6. Эдинсон Кавани – 14.

7. Уэйн Руни – 13.

8. Роналдинью – 13.

9. Фрэнк Лэмпард – 13.

10. Серхио Агуэро – 12.

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