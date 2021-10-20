Знаменитый бразилец посетил поединок ПСЖ – РБ Лейпциг. Перед матчем Роналдиньо подошел к полю, пока игроки обеих команд проводили разминку. Чемпион мира-2002 пообщался с Джанлуиджи Доннаруммой, но главная встреча случилась через несколько секунд.

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Лионель Месси прервал разминку и подбежал к своему бывшему партнеру по Барселоне. Легенды тепло обнялись и в течение нескольких секунд успели обменяться несколькими репликами. Встреча с экс-одноклубником положительно повлияла на аргентинца, который оформил первый дубль в футболке парижан и принес команде важную победу.

Напомним, Месси дебютировал в Барселоне именно тогда, когда главной звездой "сине-гранатовых" был Роналдиньо, а свой первый гол за каталонцев Лео забил после паса бразильца.

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