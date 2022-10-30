Месси и Рамос установили уникальные достижения в ПСЖ – аргентинец взял рекорд с третьего раза
Форвард парижан Лионель Месси и защитник Серхио Рамос с рекордами завершили матч 13-го тура Лиги 1 против Труа (4:3).
Испанский ветеран стал первым игроком в истории ПСЖ, который не проиграл в 30 своих дебютных встречах, сообщает Marca. Рамос участвовал во всех возможных турнирах за столичную команду и пока не знал вкуса поражений.
Шикарный гол Месси в видеообзоре матча ПСЖ – Труа – 4:3
Аргентинец же впервые в своей карьере провел 32 поединка подряд (клуб и сборная) без проигрышей. До этого он уже дважды останавливался на отметке в 31 матч (в 2015-2016 годах и 2017-2018 годах). Последний раз Месси проигрывал в марте этого года от Реала со счетом 1:3 в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Лионель стал лидером атаки ПСЖ, а Серхио – защиты. Форвард провел 16 матчей с феноменальной результативностью: 11 голов и 12 ассистов. Оборонец отметился одним забитым мячом.
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