Две ключевые персоны – Лионель Месси и Серхио Рамос, сообщает L'Équipe. Контракты обоих ветеранов завершаются следующим летом, хотя у аргентинца есть пункт продления еще на один год с согласия сторон.

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Прошлый сезон оказался не слишком удачным для Месси и Рамоса. Экс-звезда Барселоны не показал и половины своей привычной результативности, а 36-летний защитник постоянно страдал от травм. Новая кампания началась гораздо оптимистичнее – ветераны являются основными игроками для Кристофа Галтье. Если Лео и Серхио сохранят хорошую форму в течение всего сезона, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш охотно предложит им контракты еще на 2 года.

Параллельно клуб ведет переговоры с Верратти, Кимпембе и Маркиньосом. Контракты этого трио действуют еще 2 года, но ПСЖ уже сейчас хочет обеспечить более длительное сотрудничество, считая их "хребтом команды".

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