Месси и Пулишич – лидеры в США по количеству проданных футболок, некоторые штаты удивили победителями
Лионель Месси и Кристиан Пулишич являются самыми популярными футболистами в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, футболки именно с их фамилиями там покупают чаще всего.
На территории 19-ти штатов игровая футболка 33-летнего аргентинца является лидером по количеству продаж. В частности, Месси выиграл "выборы" в Калифорнии, Флориде, Техасе и Нью-Йорке.
Манчестер Сити заманивает Месси контрактом на 10 лет – аргентинцу готовят особенную роль
Столько же у главной звезды сборной США – Кристиана Пулишича из Челси. Его футболки тоже чаще всего продавались в 19 штатах. А вот Криштиану Роналду замкнул топ-3 – 6 штатов.
В номинацию попали также Леонардо Бонуччи, Садио Мане, Деле Алле и Бруну Фернандеш, которые "взяли" по одному штату. На Гавайских островах чаще всего покупали футболку Антони Марсьяля, а на Аляске – Маркуса Рашфорда, сообщает Soccer.com.
AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону