Лионель Месси и Кристиан Пулишич являются самыми популярными футболистами в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, футболки именно с их фамилиями там покупают чаще всего.

На территории 19-ти штатов игровая футболка 33-летнего аргентинца является лидером по количеству продаж. В частности, Месси выиграл "выборы" в Калифорнии, Флориде, Техасе и Нью-Йорке.

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Столько же у главной звезды сборной США – Кристиана Пулишича из Челси. Его футболки тоже чаще всего продавались в 19 штатах. А вот Криштиану Роналду замкнул топ-3 – 6 штатов.

В номинацию попали также Леонардо Бонуччи, Садио Мане, Деле Алле и Бруну Фернандеш, которые "взяли" по одному штату. На Гавайских островах чаще всего покупали футболку Антони Марсьяля, а на Аляске – Маркуса Рашфорда, сообщает Soccer.com.

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