Французский гранд и представители 34-летнего форварда до сих пор не достигли полного согласия, информирует журналист Жульен Майнард.

Барселона понесет значительные потери с уходом Месси – цифры поражают

Сейчас Месси остается в Барселоне и ждет окончательного разрешения ситуации. Стороны сохраняют оптимизм относительно положительного завершения переговоров, однако полностью исключать резкого изменения также не стоит. Ранее сообщалось, что Месси в Париже будет получать 35-40 млн в год.

Напомним, аргентинец находится в статусе свободного агента с 1 июля. Барселона стремилась удержать легенду, однако не смогла "втиснуться" в финансовые ограничения Ла Лиги.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее