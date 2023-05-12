Формальное чемпионство Барселоны – лишь вопрос времени, поэтому уже пора готовиться к новому сезону Примеры и Лиги чемпионов. В списке желаний наставника Барсы фигурируют немало имен, но приоритетными он считает Лионеля Месси и Мартина Субименди, сообщает Mundo Deportivo.

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Хави является одним из главных поклонников возвращения звезды ПСЖ, ведь считает, что аргентинец добавил бы качества и результативности в атаке. Президент Жоан Лапорта уже занимается трансфером, но на пути есть ряд финансовых препятствий. Одного желания маловато.

Второй целью коуча является Мартин Субименди, который может заменить Серхио Бускетса (уже объявил об уходе). Также Хави присматривается к Софьяну Амрабату из Фиорентины и Гвидо Родригесу из Бетиса, но один из лидеров Реал Сосьедада является приоритетом.

В контракте 24-летнего хавбека прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Сам игрок публично заявляет, что не видит себя в другой команде, но "блаугранас" надеются, что сможут его убедить.

К слову, Субименди в этом сезоне провел 39 поединков за Реал Сосьедад (гол + три результативных передачи). Недавно испанец присоединился к победе над Реалом (2:0) в Примере. Месси наиграл на 2 матча меньше за ПСЖ (20 мячей и 19 ассистов).

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