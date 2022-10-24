Месси и Неймар зарабатывают меньше, чем Мбаппе / Getty Images

Накануне стало известно, что Килиан Мбаппе согласился остаться в Париже, в частности, благодаря контракту на 630 миллионов евро, из которых 72 млн составляет зарплата за сезон до уплаты налогов. Общие доходы Месси и Неймара скромнее.

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Как сообщает MD со ссылкой на Le Parisien, бразилец в 2017-м подписал контракт на 5 лет с гонораром в 36 млн за сезон. Недавно стороны соглашение пролонгировали, но есть предположение, что зарплата все равно меньше, чем у француза.

Месси, который перебрался в столицу Франции свободным агентом прошлым летом, получает 41 миллион евро "чистыми". Часть суммы аргентинцу поступает в криптовалюте.

У Лео еще есть довольно неожиданное преимущество. Он не имеет налогового резидентства во Франции, поэтому платит 30% налогов от заработков. Мбаппе и Неймар вынуждены платить 49%.

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