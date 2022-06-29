Домашний комплект формы ПСЖ на сезон 2022/23 претерпел серьезные изменения по сравнению с "предшественником".

Чемпионы Франции опубликовали фото и видео из официальной презентации.

Посредине темно-синей футболки появилась широкая белая полоса, окруженная двумя более тонкими красными. Туда же переместилась эмблема ПСЖ. Техническим спонсором клуба остается компания Nike, а вот титульный сменился – Accor Live Limitless уступила место Qatar Airways.

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Check out our new @nikefootball home kit for the 22/23 season ??



For the first time, our partners @QatarAirways and @goatapp appear on the first team kit.#????????????



https://t.co/lIr1GOBRzw pic.twitter.com/h3G9YaazOx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 29, 2022

Внимание пользователей сети привлекло одно фото из презентации. В центре композиции Килиан Мбаппе, Лионель Месси справа от чемпиона мира, а Неймар вообще оказался на "задворках".

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