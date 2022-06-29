Месси и Неймар остались в тени Мбаппе на презентации новой формы ПСЖ – сменился титульный спонсор
17:56 - Читати українською
Домашний комплект формы ПСЖ на сезон 2022/23 претерпел серьезные изменения по сравнению с "предшественником".
Чемпионы Франции опубликовали фото и видео из официальной презентации.
Посредине темно-синей футболки появилась широкая белая полоса, окруженная двумя более тонкими красными. Туда же переместилась эмблема ПСЖ. Техническим спонсором клуба остается компания Nike, а вот титульный сменился – Accor Live Limitless уступила место Qatar Airways.
Внимание пользователей сети привлекло одно фото из презентации. В центре композиции Килиан Мбаппе, Лионель Месси справа от чемпиона мира, а Неймар вообще оказался на "задворках".
Барселона представила золотую форму на следующий сезон – упоминание о важном юбилее города
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter