Не все представители суперзвездного трио ПСЖ провели выдающийся сезон.

В финальную пятерку претендентов на звание лучшего игрока сезона Лиги 1 вошел только Килиан Мбаппе.

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За 3 тура до финиша показатели чемпиона мира действительно впечатляют – 24 гола и 15 ассистов. Конкурентами звезды ПСЖ станут Виссам Бен-Йеддер (Монако, 21+4), Димитри Пайе (Марсель, 12+10), Лукас Пакета (Лион, 8+6) и Мартин Террье (Ренн, 21+1). Голосование проводится Союзом профессиональных футболистов Франции.

Добавим, что ПСЖ уже стал чемпионом, но летом рискует потерять Мбаппе, которого на правах свободного агента хочет утащить Реал.

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