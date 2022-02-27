Лига 1, 26-й тур

Страсбур – Ницца – 0:0

Удаление: Данте, 48 (Н)

ПСЖ – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Мбаппе, 42, 47, Данилу, 52 – Буанга, 16

В первом матче сошлись две сенсации сезона, однако порадовать ярким футболом им не удалось. В протокол попал только центрбек Ниццы Данте, получивший удаление.

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ПСЖ долго бездельничал в матче с Сент-Этьеном и даже пропустил первым. Впрочем, галактический дуэт Месси-Мбаппе не дал гостям ни малейшего шанса. Аргентинец дважды ассистировал французу, а тот потом еще и помог Данилу – 3:1. Подопечные Почеттино нарастили отрыв от Ниццы до 16 очков.

Отдельно обратимся внимание на акцию, которую ПСЖ, Сент-Этьен и арбитры устроили перед матчем. Они вместе сфотографировались на фоне плаката "Мир для всех".