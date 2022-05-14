Лига 1, 37-й тур

Монпелье – ПСЖ – 0:4

Голы: Месси, 6, 20, Ди Мария, 26, Мбаппе, 60 (пен.)

Парижане играли очень мощно. Мбаппе разрывал на левом фланге и умудрился дважды результативно отдать на Месси, оформившему первый дубль в чемпионате Франции. Ранее Лионель по два мяча забил в ворота РБ Лейпциг и Брюгге в Лиге чемпионов.

ПСЖ нашел сенсационную замену Почеттино

До разгромного счет довел Ди Мария, с лета пробив кипера. Уже после перерыва избиение продолжил Мбаппе, уверенно реализовавший пенальти, разведя кипера и мяч по разные углы. Столичный клуб мог забивать еще, но реализация моментами подводила. 4:0 светилось после финального свистка в пользу парижан на Стад де ла Моссон.

Команда Маурисио Почеттино набрала 83 пункта на вершине турнирной таблицы, Монпелье остался тринадцатым, имея в активе на 40 очков меньше. В последнем туре ПСЖ будет играть с аутсайдером Метцом.