Чемпионат Франции, 31 тур

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голы: Мбаппе, 31, Витинья, 37, Месси, 40 – Франковски, 60 (пен)

Удаление: Абдул Самед, 19 (прямая красная, Ланс)

На старте поединка Самед получил прямую красную, подведя Ланс. Парижане воспользовались многочисленным большинством и уже до перерыва вели 3:0. Открыл счет Мбаппе. Это его 139 гол в чемпионате. Теперь он – лучший бомбардир клуба в Лиге 1.

ПСЖ победил главного конкурента и приблизился к чемпионству – Мбаппе вошел в историю, удаление решило все

Витинья через несколько мгновений оформил свой первый мяч за ПСЖ, а Месси снял все вопросы о победителе. Это его 495 точный выстрел в топ-5 чемпионатах Европы. По этому показателю он сравнялся с Роналду. После перерыва Ланс сумел забить только гол престижа. ПСЖ оторвался от второго места на 9 пунктов.