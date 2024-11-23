Все необходимые документы для подписания соглашения уже подготовлены, и 40-летний аргентинец подпишет контракт, который рассчитан на три года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кривцов и Месси официально остались без тренера – Интер Майами уже выбрал преемника

Маскерано, который до сих пор возглавлял молодежную сборную Аргентины U-20, покинет свою должность в пользу нового назначения в Интер Майами. Его место главного тренера сборной займет Диего Пласенте, который ранее возглавлял команду U-17.

Напомним, недавно Интер Майами объявил, что по личным причинам покидает пост Херардо Мартино. Аргентинский тренер работал с клубом с 2023 года, и вместе с ним команду покинул и тренерский штаб.