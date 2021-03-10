Ультрас французского клуба собрались у гостиницы, где остановились Месси и компания. Вокруг помещения раздавались фейерверки и шумные взрывы, которые точно не способствовали крепкому сну "блаугранас".

ПСЖ – Барселона: парижские ультрас спровоцировали скандал, сравнив Шакиру с проституткой

Такую акцию можно считать своеобразной местью фанатов ПСЖ. Их любимцы также пережили неприятную ночь перед первым матчем в Барселоне. Правда, это не помешало подопечным Почеттино добыть разгромную победу 4:1.

Ответный матч в Париже состоится сегодня (10 марта), стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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