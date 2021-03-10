Месси и компания не имели покоя перед матчем против ПСЖ – ультрас французов громко отомстили Барселоне
Болельщики ПСЖ решили испортить отдых игроков Барселоны перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ультрас французского клуба собрались у гостиницы, где остановились Месси и компания. Вокруг помещения раздавались фейерверки и шумные взрывы, которые точно не способствовали крепкому сну "блаугранас".
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Такую акцию можно считать своеобразной местью фанатов ПСЖ. Их любимцы также пережили неприятную ночь перед первым матчем в Барселоне. Правда, это не помешало подопечным Почеттино добыть разгромную победу 4:1.
Ответный матч в Париже состоится сегодня (10 марта), стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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