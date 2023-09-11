Сборная Аргентины проведет встречу в отборе к ЧМ-2026 на одном из самых высоких стадионов мира.

"Альбиселесте" отправились в Боливию, где встретятся с местной национальной сборной. Матч состоится на стадионе Эрнандо Силес в Ла-Пасе.

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Лионель Месси и его партнеры по команде получили персональные кислородные баллончики. Это поможет игрокам справиться с огромной высотой, на которой им придется играть. Стадион Эрнандо Силес расположен на высоте 3637 метров над уровнем моря.

Боливийская арена некоторое время не могла принимать матчи из-за запрета ФИФА, поскольку организация имела опасения относительно адаптации футболистов. Впрочем, стадион получил разрешение на проведение встречи с Аргентиной.

Напомним, что "альбиселесте" стартовали в квалификации к ЧМ-2026 с победы над Эквадором. Единственный гол во встрече забил Лионель Месси.

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