Интер Майами уступил Ванкуверу в первом матче полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025. 1/2 финала, первый матч.

Ванкувер – Интер Майами – 2:0

Голы: Уайт, 24, Берхалтер, 85

Интер Майами вышел в звездном составе – в основе вышли Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Лео Месси. Против них вышел Ванкувер, в составе которого нет звезд вообще. Впрочем, именно команда из Канады повела в счете на 24-й минуте: Вите с линии штрафной мягко набросил в район вратарской, а Брайан Уайт оторвался от защитника и головой отправил мяч в ворота – 1:0!

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До перерыва Месси имел две возможности, но сначала пробил выше ворот, а вторая попытка пришлась прямо в руки вратарю. Во второй половине Лео имел шанс со штрафного, но снова голкипер достаточно легко поймал мяч. А на 85-й минуте Ванкувер наказал Интер Майами – Берхалтер замкнул передачу с правого края штрафной, поставив точку во встрече.

Добавим, что ответный матч состоится на поле клуба Бекхэма и запланирован на 1 мая. В другом полуфинале мексиканские Тигрес и Крус Асуль не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.

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