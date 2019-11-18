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Месси и Кавани устроили перепалку прямо на поле – очередной конфликт с участием звезды Барселоны

22:58 23 Читати українською
Месси и Кавани устроили перепалку прямо на поле – очередной конфликт с участием звезды Барселоны
Кавани и Месси / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдерживает своих эмоций даже во время товарищеских матчей.

 

Звезда "альбиселесте" обменялся несколькими горячими словами с форвардом сборной Уругвая Эдинсон Кавани, информирует Ole.

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После одного из жестких столкновений в южноамериканском дерби началась незначительная стычка между игроками обеих команд, в ходе которой Кавани крикнул представителю Барселоны "Давай драться!". Месси не испугался и воскликнул в ответ "Когда захочешь!", однако до настоящей драки дело так и не дошло. В конце концов, соперники разошлись и продолжили контрольный матч.

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Напомним, в предыдущем спарринге аргентинцев Месси стал участником конфликта с главным тренером сборной Бразилии Тите.

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Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Лионель Месси Лионель Месси Уругвай Уругвай Аргентина Аргентина Видеоновости Аргентина - Уругвай Мир
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