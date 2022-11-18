Аргентинцы готовятся к чемпионату мира в очень строгом режиме.

Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Хуан Фойт и Родриго де Пауль не вышли на нынешнюю открытую тренировку "альбиселестес", сообщает Clarín.

Журналисты были ошеломлены такими "дырами" в составе сборной Аргентины, однако вскоре план Лионеля Скалони стал ясен. Главный тренер был раздражен тем, что ряд игроков не были готовы к спаррингу против ОАЭ (5:0) из-за травм или плохой физической формы. Позже даже пришлось отцепить Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа, скрывших свои серьезные повреждения.

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Скалони решил провести строгую тренировку, чтобы окончательно убедиться в готовности футболистов к Мундиалю. К Месси и 6 вышеупомянутым звездам сразу не было никаких вопросов, поэтому им разрешили обойтись работой в тренажерном зале. Остальные 14 полевых игроков и голкиперы работали по полной перед журналистами. Анхель Корреа и Тьяго Альмада пока не прибыли в расположение на замену травмированным.

Напомним, аргентинцы сыграют в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч Месси и Ко проведут во вторник, 22 ноября против саудитов.

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