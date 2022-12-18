Многолетние лидеры сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария забили в финальном поединке ЧМ-2022, чем установили невероятное достижение.

Ди Мария и Месси отличились в финале ЧМ-2022 – обоим аргентинцам на данный момент было более 34 лет.

Аргентина – Франция – видео голов

Интересно, что до этого во всех финалах чемпионатов мира забивали 74 мяча, но лишь два автора голов были в возрасте 34 лет или больше, сообщает Opta.

Отметим, что в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция пока ничейный счет. На голы Месси и Ди Марии после перерыва молниеносным дублем ответил Мбаппе.

Месси лучше Мбаппе, цена Мудрика, трансфер Цыганкова, Тимощук – эксклюзив "Футбол 24" с Саленко