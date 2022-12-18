Месси и Ди Мария установили оригинальное ветеранское достижение в финалах ЧМ
19:06 - Читати українською
Многолетние лидеры сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария забили в финальном поединке ЧМ-2022, чем установили невероятное достижение.
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
109’ Лионель Месси
Килиан Мбаппе 80’
Килиан Мбаппе 82’
Килиан Мбаппе 118’
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
80’ Килиан Мбаппе
82’ Килиан Мбаппе
109’ Лионель Месси
118’ Килиан Мбаппе
Ди Мария и Месси отличились в финале ЧМ-2022 – обоим аргентинцам на данный момент было более 34 лет.
Аргентина – Франция – видео голов
Интересно, что до этого во всех финалах чемпионатов мира забивали 74 мяча, но лишь два автора голов были в возрасте 34 лет или больше, сообщает Opta.
Отметим, что в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция пока ничейный счет. На голы Месси и Ди Марии после перерыва молниеносным дублем ответил Мбаппе.
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