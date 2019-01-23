Месси и Бускетс пропустят матч Барселоны против Севильи в Кубке Испании – Боатенг может дебютировать за "блаугранас"

Лидеры Барселоны Лионель Месси и Серхио Бускетс не смогут помочь своей команде в сегодняшнем кубковом матче против Севильи.

Хабвек Серхио Бускетс и форвард Лионель Месси не попали в заявку каталонской команды на первый матч 1/4 финала Кубка Испании против Севильи, сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

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Сообщается, что причина отсутствия этих игроков – решение Эрнесто Вальверде. Кроме этого, из-за травм не сыграют Усман Дембеле, Рафинья и Самуэль Умтити. Не поможет Барселоне и Джейсон Мурильо, который будет отбывать дисквалификацию.

Заявка Барселоны на матч против Севильи:

Вратари: Тер Штеген, Силлессен;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален;

Полузащитники: Коутинью, Артур, Малком, Ракитич, Кевин-Принс Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Пуч, Ориоль Бускетс;

Форвард: Л. Суарес.

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