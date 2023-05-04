Барселона перед летним трансферным окном приводит свои финансы в порядок.

Финансовые трудности "блаугранас" привели к тому, что руководство не могло зарегистрировать новый контракт Гави. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас каждый раз подчеркивает, что каталонцы столкнутся с проблемами летом, если не разгрузят зарплатную ведомость.

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Как сообщает Cadena SER, Барселона успешно сократила зарплату на 120 миллионов евро. Для того чтобы без проблем регистрировать новые соглашения, каталонцам осталось уменьшить ведомость еще на 80 миллионов.

Вероятно, что стремление быстро улучшить свое финансовое положение связано с желанием вернуть Лео Месси в команду. Напомним, что Барселона уже сделала предложение аргентинцу и ожидает его ответа.

| BREAKING: FC Barcelona have successfully reduced €120M in wages & new income! The club now only needs €80M more to be back to signing normally & comply with La Liga's rules.@La_SER [️] pic.twitter.com/2q0gs3uOcB — Managing Barça (@ManagingBarca) May 4, 2023

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