Месси и Барселона до сих пор не договорились о новом контракте – между сторонами есть разногласия
Лионель Месси закручивает до предела интригу относительно подписания нового соглашения с Барселоной.
Сейчас стороны не достигли полного согласия в вопросе продолжения сотрудничества, информирует AS со ссылкой на журналиста Ману Карреньо.
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Остаются некоторые разногласия, однако зарплаты они не касаются. Барселона и Месси настроены оптимистично и надеются таки найти компромисс. Сейчас звезда помогает сборной Аргентины на Копа Америка.
Добавим, что в прошлом сезоне Ла Лиги Месси провел 35 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 11-ю ассистами.
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