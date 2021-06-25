Лионель Месси закручивает до предела интригу относительно подписания нового соглашения с Барселоной.

Сейчас стороны не достигли полного согласия в вопросе продолжения сотрудничества, информирует AS со ссылкой на журналиста Ману Карреньо.

Роналду и Месси в Барселоне – Лапорта замахнулся на невозможное

Остаются некоторые разногласия, однако зарплаты они не касаются. Барселона и Месси настроены оптимистично и надеются таки найти компромисс. Сейчас звезда помогает сборной Аргентины на Копа Америка.

Добавим, что в прошлом сезоне Ла Лиги Месси провел 35 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 11-ю ассистами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує