Месси и Альба получили дисквалификацию за отказ играть в Матче всех звезд – они пошли по стопам Златана
Звезды Интера Майами Лионель Месси и Жорди Альба пропустят матч с Цинциннати из-за дисквалификации.
Месси и Альба пропустили Матч всех звезд. Хотя официальной причины отказа озвучено не было, главный тренер Интера Майами Хавьер Маскерно заявил в пятницу, что аргентинец устал.
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Правила МЛС предусматривают, что игроки, которые пропустили Матч всех звезд не из-за травмы, должны быть наказаны дисквалификацией на один матч. Златан Ибрагимович был дисквалифицирован за пропуск Матча всех звезд в 2018 году.
Интер Майами сыграл девять матчей за 35 дней между Клубным чемпионатом мира ФИФА и регулярным чемпионатом МЛС, и Месси отыграл каждую минуту.
Эти выходные Интер сыграет с Цинциннати в решающем матче за звание чемпиона Supporters' Shield. Дуэт игроков Цинциннати Эвандер и Майлз Робинсон приняли участие в Матче всех звезд, а главный тренер Пэт Нунан заявил в пятницу, что клуб никогда не рассматривал возможность отстранения своих игроков от участия в игре.
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