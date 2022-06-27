Садьо Мане имел несколько других возможностей покинуть Ливерпуль перед переходом в Баварию.

"Да, ПСЖ действительно "атаковал" Садио. Леонардо несколько раз контактировал с его немецким агентом. Они виделись, обсуждали все тонкости возможного перехода Садио в ПСЖ, но на этом все закончилось. Все знали. что Леонардо вот-вот должны были уволить, поэтому нам пришлось подождать.

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В прошлом году это могло произойти и с Барселоной. Именно Лионель Месси навязывал Мане, обсуждая с Барсой свой новый контракт. Он назвал два имени: Мане и аргентинский центральный защитник", – RMC Sport цитирует Бакари Сиссе, советника Мане.

Напомним, недавно сенегалец сделал свой выбор, перейдя в Баварию за 32+6 млн евро.

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