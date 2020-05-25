Месси хотел уйти из Барселоны после того, как его оставили на скамейке запасных

32-летний нападающий Барселоны Лионель Месси несколько раз размышлял над уходом из клуба.

Напомним, на днях бывший директор Интер Марко Бранка признался, что аргентинец был близок к переходу в миланский клуб. Как оказалось, это не единственный случай, когда Лионель мог покинуть Барселону. Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

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"Месси несколько раз был близок к уходу из Барсы. Предложение Интера было не единственным. Лионель думал над уходом в период проблем с испанской налоговой, а также тогда, когда Луис Энрике оставил его в запасе на выездной матч против Сосьедада", – отметил журналист.

Напомним, Месси дебютировал за Барселону в 2004 году и провел в клубе всю профессиональную карьеру. Аргентинец успел выиграть 4 Лиги чемпионов, 10 титулов чемпиона Испании и 6 "Золотых мячей". Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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