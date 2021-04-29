Хорхе Месси, отец звездного форварда Барсы, поужинал с президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV-3.

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Стороны обсуждали будущее 33-летнего аргентинца, и итогами диалога обе стороны остались довольными. Лионель знает о финансовых делах клуба и готов пойти на снижение запрплаты вдвое. В свою очередь Месси хочет получить от "блаугрнас" гибкий контракт на 10 лет, по которому он два года проведет в статусе игрока Барсы, затем завершит карьеру в МЛС, а уже после этого вернется в каталонский клуб на должность в спортивном департаменте.

Напомним, действующий контракт Лионеля с Барселоной рассчитан до июля.

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