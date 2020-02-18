Месси хочет "ограбить" Гвардиолу после дисквалификации из ЛЧ – аргентинец выбрал игрока Манчестер Сити, –СМИ

Лидер Барселоны Лионель Месси советует руководству каталонского клуба обратить внимание на звезду Манчестер Сити, который может покинуть "горожан" из-за жесткого бана от УЕФА.

Действующий обладатель "Золотого мяча" поражен игрой хавбека Манчестер Сити Бернарду Силвы, информирует Don Balon со ссылкой на источники в Барселоне.

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Месси считает, что 25-летний португалец идеально вписался бы в игровой оркестр каталонского гранда, обладая игровым ДНК чемпиона Испании. "Сейчас отличный момент, чтобы пойти за ним", – цитирует аргентинца источник.

Манчестер Сити оценивает португальца в 120 млн евро. Бернарду только в прошлом году продлил контракт с "горожанами" до 2025-го, однако дисквалификация из Лиги чемпионов может кардинально изменить планы талантливого хавбека.

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