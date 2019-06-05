Месси: Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от Копа Америка-2019.

"Мы подходим к турниру с теми же задачами, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первый большой турнир на уровне национальных команд.

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Однако это вовсе не означает, что Аргентина не будет бороться за трофей. Как и раньше, мы находимся среди претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, чем в предыдущие годы, но мы будем бороться за победу.

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О моем отце ходит гораздо больше сплетен, чем о некоторых футболистах. Он находится в центре внимания СМИ во многих моментах, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы с ним подбираем для сборной игроков, но это все ложь", – цитирует Месси Marca.