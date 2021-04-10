"Тренировки с Месси никому не нравились, потому что забрать у него мяч просто невозможно. Но за пределами поля он был очень стеснительным человеком, и Роналдиньо заботился о нем. Я помню, как Месси готовил кофе для Ронни и не смел говорить ни слова, но на поле он превращался в монстра.

Реал – Барселона: где смотреть Эль Класико

Я никогда не видел кого-то столь способного, как он был тогда в 17 или 18 лет. Он укусил бы вас за лодыжки, если бы потерял мяч, он не мог с этим смириться. Можно было заметить, что он станет чем-то большим, но я никогда не ожидал, что он станет лучшим футболистом в истории футбола. В то время ориентиром был Роналдиньо, и он был лучшим, кого я когда-либо видел с точки зрения чистого качества. Месси отличался от него", – заявил Орланди в комментарии Goal.

Добавим, что испанец выступал за Барсу Б с 2005 по 2007 годы и лишь однажды вышел в составе первой команды "блаугранас".

Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико с чемпионским подтекстом