Месси может перейти в Манчестер Сити через год

Кризисная ситуация в Барселоне может заставить Лионеля Месси задуматься над сменой клуба.

Переход аргентинца в Манчестер Сити через год выглядит вполне реальным, сообщает журналист Fox Sport Кристиан Мартин со ссылкой на источники в Англии и Каталонии.

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Именно летом 2021-го истекает действующий контракт Месси с Барселоной, поэтому легенда "блаугранас" получит право самому решать свою судьбу. Перспектива воссоединиться с Хосепом Гвардиолой может стать серьезным аргументом на фоне непростых времен каталонского гранда. Финансовые требования Месси не станут проблемой для Манчестер Сити.

Напомним, аргентинец находится в структуре Барселоны с 2001 года, его дебют за первую команду состоялся в 2004-м.

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