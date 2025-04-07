Интер Майами сыграл с Торонто (1:1) в 7-м туре МЛС. Результат и видеообзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 7-й тур

Интер Майами – Торонто – 1:1

Голы: Месси, 45+5 – Бернардески, 45+2

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Интер Майами расписал очки с Торонто. Команды забивали только в компенсированное время к первому тайму. Открыл счет Федерико Бернардески. Инсинье отдал на партнера, а Феде не помешали пробить даже три соперника рядом. К слову, Инсинье и Бернардески получали титул чемпиона Европы в составе сборной Италии в 2021-м. На гол, созданный итальянцами, ответил Месси, который спас свою команду от поражения.

Интер Майами находится на втором месте с 14 баллами в турнирной таблице МЛС. Торонто занимает предпоследнюю строчку с тремя очками.

Лионель Месси в последних восьми матчах за Интер Майами во всех турнирах оформил шесть голов и отдал два ассиста.