Интер Майами без проблем обыграл Нью-Йорк Ред Буллз (4:1) в 11 туре МЛС. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 4:1

Голы: Пико, 9, Вейгандт, 33, Суарес, 39, Месси, 67 – Софо, 43

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Интер Майами разгромил гостей из Нью-Йорка. Еще до перерыва Месси и Ко оформили себе комфортный перевес в три мяча. Гол в свой актив записал Луис Суарес, который впервые забил за девять матчей. Безголевую серию прервал и Месси. Лео не мог забить четыре матча подряд.

Команда Шупо-Мотинга, экс-нападающего ПСЖ и Баварии, сподобилась лишь на гол престижа. Интер Майами таким образом набрал 21 балл и пребывает на четвертой строчке, а Нью-Йорк Ред Буллз расположился на девятом месте с 15 очками.