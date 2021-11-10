Лионель Месси делает все возможное, чтобы помочь сборной в ноябрьских матчах отбора на ЧМ.

Вчера (9 ноября) звезда ПСЖ частично занимался в общей группе Аргентины, сообщает журналист Вероника Брунати.

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Из-за проблем с коленом Месси не играл в последних двух матчах за ПСЖ. Впрочем, 34-летний форвард улетел в лагерь сборной и попытается помочь в двух принципиальных поединках. Если выход в старте против Уругвая (13 ноября) еще под вопросом, то на Бразилию (17 ноября) капитан "альбиселесте" должен быть полностью готов.

Напомним, Аргентина занимает второе место южноамериканского отбора на ЧМ, уступая 6 очков как раз бразильцам.

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