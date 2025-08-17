Интер Майами одержал победу над Лос-Анджелес Гэлакси (3:1) в очередном матче МЛС. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:1

Голы: Альба, 43, Месси, 84, Суарес, 90 – Пенсил, 69

Лионель Месси в начале августа получил травму и не выходил на поле. Его возвращение в состав Интер Майами отпраздновал уверенной победой.

Первый гол хозяева организовали благодаря стараниям экс-игроков Барселоны. Бускетс вырезал на Альбу классную передачу, а Жорди не промахнулся. После перерыва на поле вышел Месси. Сначала Лео оформил гол с передачи де Пауля. А спустя шесть минут помог отличиться Суаресу. В итоге Интер Майами победил 3:1.