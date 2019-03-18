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Месси: Фанаты соперника никогда ранее не аплодировали мне после забитого гола

17:23 118 Читати українською
Месси: Фанаты соперника никогда ранее не аплодировали мне после забитого гола
Лионель Месси / Соцсети

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу над Бетисом в 28 туре УПЛ.

82’ Лорен Морон
 
Лионель Месси 18’
Лионель Месси 47’
Луис Суарес 63’
Лионель Месси 85’

"Я очень благодарен болельщикам Бетиса, со мной такого никогда не было, чтобы мне аплодировали фанаты соперника после забитого мной гола. Они всегда очень хорошо к нам относятся, несмотря на то, что мы их соперники.

Месси догнал Иньесту и превзошел Хави по количеству матчей и побед за Барселону соответственно

Это очень важная победа. Любые голы важны, ведь они позволяют нам набирать три очка. Барселона не могла позволить себе проиграть после поражения Атлетико", – цитирует Месси Marca.

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Напомним, в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса Месси отметился хет-триком, а Барселона победила со счетом 4:1. Кроме того, болельщики Бетиса стоя аплодировали аргентинскому футболисту.

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