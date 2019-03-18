Месси: Фанаты соперника никогда ранее не аплодировали мне после забитого гола

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу над Бетисом в 28 туре УПЛ.

"Я очень благодарен болельщикам Бетиса, со мной такого никогда не было, чтобы мне аплодировали фанаты соперника после забитого мной гола. Они всегда очень хорошо к нам относятся, несмотря на то, что мы их соперники.

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Это очень важная победа. Любые голы важны, ведь они позволяют нам набирать три очка. Барселона не могла позволить себе проиграть после поражения Атлетико", – цитирует Месси Marca.

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Напомним, в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса Месси отметился хет-триком, а Барселона победила со счетом 4:1. Кроме того, болельщики Бетиса стоя аплодировали аргентинскому футболисту.