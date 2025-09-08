Лионель Месси провел прощальный официальный матч за сборную Аргентины на родной земле – на стадионе Монументаль команда уверенно разгромила Венесуэлу 3:0, а капитан оформил дубль. Атмосфера праздника была особенной, ведь фанаты чествовали легенду, для которой это был последний официальный выход в футболке сборной перед своими болельщиками.

Впрочем, не обошлось без напряженных моментов. В сеть попали кадры, на которых Месси и опытный венесуэльский хавбек Томас Ринкон выясняют отношения в подтрибунном тоннеле. На видео видно, как игроки сходятся лицом к лицу, и партнерам приходится их разнимать.

Спор начался еще после первого тайма, когда Ринкон догнал Месси и упрекнул его за эпизод в игре, даже слегка толкнув аргентинца. Это вызвало мгновенную реакцию десятого номера, однако Саломон Рондон быстро вмешался и разнял футболистов, не позволив ситуации перерасти в больший конфликт.

