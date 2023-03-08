Только Икер Касильяс и Криштиану Роналду сыграли в Лиге чемпионов с первых минут больше матчей, чем Лионель Месси.

Сегодняшняя встреча с Баварией в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов стала для форварда ПСЖ Лионеля Месси 150-й в стартовом составе в турнире. Об этом информирует Opta.

Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сообщается, что больше матчей с первых минут в Лиге чемпионов сыграли только два футболиста – Икер Касильяс и Криштиану Роналду. На счету испанского голкипера 176 матчей со старта в главном европейском клубном турнире, а у португальского форварда – 178 поединков.

Напомним, Месси 4 раза выигрывал Лигу чемпионов (все триумфы – в составе Барселоны).