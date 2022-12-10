Португалец пока не может похвастаться феерическими выступлениями на ЧМ-2022, поэтому его другу и любимому интервьюеру приходится переключаться на конкурентов.

Месси сорвался после выхода в полуфинал ЧМ-2022 – уничтожил судью, ван Гала и обозвал кого-то "придурком"

Вчера Морган внимательно следил за матчем Нидерланды – Аргентина, в частности за Месси. Сначала англичанин похвалил Лео за чудесный ассист на Молину, но все же не упустил случая уколоть за очевидную игру рукой и якобы поблажку со стороны арбитра. "Месси должен был уйти с поля. Нужно было ему показать вторую желтую и удалить", – написал Морган в Twitter.

Напомним, именно этому журналисту Роналду дал скандальное интервью, приведшее к расторжению контракта с МЮ. Пирс постоянно восхваляет Криша на публику, выполняя роль своеобразного "адвоката".

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала