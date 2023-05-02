Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично будет решать ситуацию по поездке чемпиона мира в Саудовскую Аравию, сообщает Managing Barça со ссылкой на L'Équipe.

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Месси вместе с семьей отправился в восточную страну в рамках рекламного контракта с туристическим агентством. Аргентинец уверял, что поездку откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии, но ПСЖ не давал разрешения на такое путешествие. Аль-Хелаифи сам решит судьбу звезды, который вполне может подвергнуться санкциям.

Напомним, для Месси это второй сезон в составе ПСЖ. Команда снова упустила Кубок Франции и Лигу чемпионов, а Лео не спешит подписывать новый контракт и летом может уйти свободным агентом.

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