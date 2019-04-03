Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

Лионель Месси забил невероятное количество голов в чемпионате Испании.

В матче 30 тура чемпионата Испании Вильярреал принимал Барселону. Аргентинский нападающий гостей отличился голом на 90-й минуте игры, чем сделал счет 3:4.

Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

Этот гол стал для Месси 414-м в рамках испанского первенства, таким образом аргентинец догнал Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы.

К слову, в активе португальского нападающего 311 голов в чемпионате Испании, 84 в Англии и еще 19 в итальянском первенстве.

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