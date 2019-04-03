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Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

10:46 72 Читати українською
Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы
Лионель Месси / Соцсети

Лионель Месси забил невероятное количество голов в чемпионате Испании.

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

В матче 30 тура чемпионата Испании Вильярреал принимал Барселону. Аргентинский нападающий гостей отличился голом на 90-й минуте игры, чем сделал счет 3:4.

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Этот гол стал для Месси 414-м в рамках испанского первенства, таким образом аргентинец догнал Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы.

К слову, в активе португальского нападающего 311 голов в чемпионате Испании, 84 в Англии и еще 19 в итальянском первенстве.

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Теги
Барселона Барселона Испания Вильярреал - Барселона Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лионель Месси Лионель Месси
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