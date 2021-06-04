Накануне "альбиселесте" сыграли матч отбора на Чемпионату мира 2022 года против Чили. Поединок завершился ничьей (1:1), а Месси записал в свой актив гол.

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Для 33-летнего аргентинца этот забитый мяч стал 753-м в официальных встречах. По этому показателю он сравнялся с бразильцем Ромарио. Уже 9 июня в поединке против Колумбии Лео может выйти на чистое 4 место. Лидером в списке бомбардиров остается Роналду с 778-ю точными выстрелами.

Интересно, что мяч Лионеля в ворота Чили стал юбилейным – 2000-м – в истории отборов на чемпионат мира, проводимых в Южной Америке.

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