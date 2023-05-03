Месси до сих пор может возродить противостояние с Роналду – Аль-Хиляль продолжает убеждать Лео покинуть ПСЖ
В чемпионате Саудовской Аравии может возобновиться противостояние легенд – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Аль-Хиляль продолжает пытаться убедить Месси присоединиться к саудовскому клубу, сообщает журналист Ромен Молина.
Месси озвучил свою версию относительно скандала в Аравии – Лео не покидал расположение ПСЖ без разрешения
Отмечается, что Аль-Хиляль работает над этим уже несколько месяцев. Одна из мотиваций клуба – возродить противостояние Месси и Роналду.
К слову, уход Лео из ПСЖ вполне может состояться в ближайшее время – Месси отстранили на 2 недели из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. Сам аргентинец имеет другую версию событий.
Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньший стадион и другие препятствия