В чемпионате Саудовской Аравии может возобновиться противостояние легенд – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Аль-Хиляль продолжает пытаться убедить Месси присоединиться к саудовскому клубу, сообщает журналист Ромен Молина.

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Отмечается, что Аль-Хиляль работает над этим уже несколько месяцев. Одна из мотиваций клуба – возродить противостояние Месси и Роналду.

К слову, уход Лео из ПСЖ вполне может состояться в ближайшее время – Месси отстранили на 2 недели из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию. Сам аргентинец имеет другую версию событий.

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